Everywhere I Go anticipazioni, un’ombra del passato minaccia la tranquillità: la reazione di Demir

Nelle prossime puntate i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di tuffarsi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. La situazione tra Demir e Selin sembra migliorare nei prossimi episodi, ma un’ombra dal passato dell’uomo minaccia di turbare la loro tranquillità. Leyla e Firuze, consapevoli del delicato equilibrio tra i due, decidono di organizzare una cena per riunirli e rafforzare il loro legame. Tuttavia, dopo un momento di intimità al termine della serata, Selin riceve una chiamata urgente da un cliente, mettendo alla prova la loro nuova serenità.

Anticipazioni Everywhere I Go dal 29 aprile al 3 maggio

Durante una cena nel vivaio, Vedat rivela a Demir di aver visto Eylul a Istanbul, scatenando un’ondata di emozioni contrastanti nell’uomo. Tuttavia, Demir cerca di evitare l’argomento per proteggere la sua relazione con Selin. Nel frattempo, Merve si prepara ad incontrare i genitori di Bora ad Antalya e chiede aiuto a Firuze e Leyla per trovare il regalo perfetto per l’occasione.

Il ritorno di Eylul crea tensione e incertezza in Demir, che si trova ad affrontare il suo passato inaspettatamente. Nonostante i suoi sforzi per nascondere il suo turbamento, Selin inizia a percepire la sua inquietudine, mettendo a dura prova la loro relazione. Nel frattempo, Eylul si inserisce con successo nella vita della Artemim, guadagnandosi la fiducia dello staff e complicando ulteriormente la situazione di Demir.