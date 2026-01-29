Carlo Conti svela il nome del co-conduttore di Sanremo 2026
Carlo Conti svela il nome del co-conduttore di Sanremo 2026Carlo Conti, al Tg1 delle 20:00 ha annunciato il nome di Achille Lauro che condurrà insieme al direttore artistico e a Laura Pausini la secon...
A cura di Lucia Pia Caputo
29 gennaio 2026 20:41
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Carlo Conti svela il nome del co-conduttore di Sanremo 2026
Carlo Conti, al Tg1 delle 20:00 ha annunciato il nome di Achille Lauro che condurrà insieme al direttore artistico e a Laura Pausini la seconda serata della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana.