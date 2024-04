Beautiful anticipazioni una clamorosa sorpresa per Ridge

Beautiful e le anticipazioni mostrano, con grande meraviglia di Ridge, non dovrà decidere chi sarà la donna della sua vita. Taylor e Brooke, stanche della sua indecisione e di sofferenze, lo manderanno a quel paese! Hope e Steffy non sono a corrente di quanto sta accadendo, litigheranno nuovamente e spereranno che la scelta di Ridge ricada sulle loro madri.

Beautiful anticipazioni Brooke e Taylor festeggiano la loro nuova amicizia e la liberazione da Ridge

Hope e Steffy raggiungeranno le loro madri, a casa di Brooke, preoccupate che possa essere accaduto qualche cosa di grave. Arrivate ala dimora della Logan senior, rimarranno incredule per la scena che si presenterà davanti ai loro occhi.

Quando rientreranno in loro stesse, Steffy e Hope saranno felici per le loro madri. Brooke e Taylor sono diventate amiche ed entrambe si sono liberate di Ridge e della sua pesante e tossica influenza. Bill sta organizzando tutto al meglio per accogliere Katie con la proposta di tornare ancora insieme.

Bill dichiarerà i suoi sentimenti a Katie nel disperato tentativo di riconquistarla

Katie sarà irremovibile, non tornerà sui suoi passi, i suoi sentimenti per Carter sono diventati più forti. Bill, per il dispiacere avrà un crollo nervoso ed emotivo.

Finn e Steffy avranno la prova che Sheila è viva, in un colloquio con Baker seguiranno in diretta la donna seguita da un agente di polizia, per le strade di Los Angeles. Sheila, sebbene braccata dalla polizia, proseguirà la sua fuga per non tornare in prigione. Steffy e Finn si preoccuperanno per la loro incolumità ed esorteranno Baker a impegnarsi per assicurare la fuggiasca alla giustizia.

Brooke racconterà a Katie che con Taylor tutto ora è calmo e né l’una, né l’altra lotterà più per avere Ridge.

Beautiful anticipazioni, Katie è preoccupata per il controllo cardiologico annuale

Katie sta aspettando il risultato del controllo cardiologico annuale e si sfogherà con Brooke. Non vorrà però che la donna la accompagni dal medico. La Logan ne parlerà con Carter che deciderà di accompagnarla.

Steffy rivelerà a Taylor e a Carter che Sheila è ancora viva e che si trova a Los Angeles. Taylor parlerà con Steffy di Brooke e della decisione di lasciare andare Ridge.

Il Natale in casa Forrester

La magia del Natale si sente in casa Forrester e Finn con Steffy sta andando a gonfie vele, benchè Sheila è ancora a piede libero. Katie riceverà una bellissima notizia circa i suoi esami e Carter sarà al suo fianco sempre.

Gli avvenimenti, come sempre, portano a scene impensabili, Beautiful deve il suo successo a questo!