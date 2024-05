Festival Michael a Monte Sant’Angelo: nella Città di San Michele, Capitale cultura Puglia, arrivano gli “Angeli”

Un festival culturale che celebra la figura dell’Arcangelo Michele nel mondo e che omaggia il patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico di Monte Sant’Angelo, la città dei due siti UNESCO. Nell’anno della Capitale della cultura di Puglia 2024, ritorna, dal 4 al 12 maggio, “Michael”, il Festival del patrimonio che celebra l’8 maggio, il Dies Festus delle apparizioni sul Gargano. Per la sua settima edizione, “Michael”, consolida il suo profilo internazionale e si candida a diventare uno dei momenti più attesi e importanti legati al culto e alla storica micaelica.

Il Festival, un progetto/evento che mira a unire i sette grandi centri micaelici – dall’Irlanda alla Gran Bretagna, passando per la Francia, l’Italia, la Grecia per arrivare fino a Israele – proporrà come fulcro del programma di questa settima edizione un grande momento internazionale. Da giovedì 9 a domenica 12 maggio è in programma “Via Micaelica: assemblea europea” con l’Associazione Rèseau européen des sites et des chemins de Saint-Michel e gli amministratori di Italia, Francia e Spagna. A Monte Sant’Angelo, sul Gargano, partirà una riflessione europea che porterà i centri micaelici, tutti insieme, a richiedere al Consiglio d’Europa il riconoscimento della Via Micaelica come itinerario culturale.

A questo grande momento istituzionale e culturale, “Michael” affiancherà un ricco palinsesto di appuntamenti artistici dedicati a San Michele Arcangelo e alla simbologia dell’angelo. Da sabato 4 a sabato 11 maggio, al Castello di Monte, l’appuntamento è con l’allestimento della mostra “Angeli” di Nicola Genco. La mostra, dopo l’allestimento a Castel Sant’Angelo a Roma, arriva in Puglia, a Monte Sant’Angelo per una residenza culturale di scultura, con un allestimento site specific. “Forme transitorie dalle sembianze umane costellano dalla vetta del Castello un ideale percorso in bilico tra ricerca di spiritualità e costante richiamo alla più imminente contemporaneità, portatori di suggestioni e metafore sull’ambiguità e sulla contraddizione dell’essere umano” – spiega Genco.

Il 4 maggio, ancora, dal Santuario, andrà in scena “Angeli”, uno spettacolo itinerante di bianche statue viventi capaci di evocare magiche atmosfere in un racconto d’amore che si snoderà sulle note di armonie celestiali. Il 5 maggio, nell’atrio superiore della Basilica di San Michele Arcangelo, prima nazionale di una produzione del Festival “Michael”: “Sulle orme del sacro”: Rione Junno con i poeti Davide Rondoni e Raffaele Niro in un viaggio artistico e in uno scambio alla ricerca di quel che non si consuma nella vita. In questo gioco teatrale fra poeti e musicisti il tema centrale sarà il sacro, quello popolare e quello contemporaneo, raccontato attraverso l’arte, gli scritti, le melodie, i luoghi e gli incontri di ogni genere.

L’8 maggio si celebra il Dies Festus con le Sante messe nella Grotta-Santuario dell’Arcangelo Michele e in serata l’evento “Castello sonoro” con musica e luci.

Questa celebrazione artistica del sacro e della figura dell’angelo culminerà nella tradizionale Festa di maggio di San Michele in programma sabato 11 maggio con mostre, rievocazioni, concerti e degustazioni. Dalle ore 19.00 nel centro storico rievocazioni, degustazioni, proiezioni, alle ore 21.00 la danza aerea di Resextensa con “Il volo dell’Arcangelo”, alle ore 22.00 il concerto dei TerrAnima e dei Sud Folk.

La settima edizione di “Michael”, inoltre, rappresenterà anche un importante palcoscenico per le attività del progetto “Un Monte in cammino” nell’anno della Capitale della cultura pugliese 2024. Sabato 11, infatti, il grande capitale (i giovani e la comunità) della Capitale si mette in cammino con “Il Capitale in Cammino”, lezioni itineranti, conversazioni e testimonianze con partenza dal Santuario per un outdoor education con la comunità scolastica. All’arrivo (ore 12, all’Abbazia di Pulsano), verrà presentato ufficialmente il programma speciale della Capitale con i grandi concerti, gli spettacoli e le attività delle residenze culturali di cinema, teatro, letteratura e poesia, scultura, pittura e artigianato.

Il ricco programma, oltre a questi grandi appuntamenti, prevede anche appuntamenti dedicati al welfare culturale (con il progetto “Musei in valigia” nelle strutture socio-sanitarie), allo sport (con il torneo di calcio tra le squadre giovanili dei Siti UNESCO di Puglia, oltre a Monte Sant’Angelo quindi Andria e Alberobello), gli eventi dedicati al trekking e ai cammini (tra le grotte di San Michele del Gargano il 7 maggio e sulla via Francigena-Micaelica il 12 maggio), le passeggiate in notturna, uno spettacolo sul tema legalità (“Non è stata la mano di Dio”, a trent’anni dalla scomparsa di don Peppe Diana), la proiezione di un documentario sull’educazione (“Aiutami a fare da solo. L’idea Montessori” di Maurizio Sciarra) e tre giorni dedicati al turismo (con tutti i Borghi più belli d’Italia in Puglia e “BTM Gargano: Business tourism management”, una fiera del turismo in programma dal 5 al 7 maggio con buyers nazionali e internazionali a confronto con le imprese turistiche di Monte Sant’Angelo e del Gargano). Martedì 7 al mattino gli operatori incontrano i buyers e nel pomeriggio (dalle ore 15.30, al Palace hotel), in programma diversi incontri di in-formazione.

“Michael è un festival culturale di respiro internazionale che parla diverse lingue con diversi temi e linguaggi. Rappresenta la nostra sintesi del progetto culturale che in questi anni abbiamo costruito e che ci ha portato fino alla candidatura a Capitale italiana della cultura e ad essere la capitale della cultura in Puglia. Un lavoro che abbiamo portato avanti edificando ponti e reti per la costruzione di un progetto sempre più internazionale”, spiega il Sindaco, Pierpaolo d’Arienzo.

“Un progetto giunto alla sua settima edizione che, oltre a rafforzare reti e ponti nazionali ed internazionali, mette al centro anche la produzione culturale. Michael, in questo anno così speciale per Monte, sarà una vetrina europea per le nostre progettualità, la nostra storia e la nostra identità spirituale e culturale”, aggiunge la Vicesindaca, assessora alla cultura e al turismo, Rosa Palomba.

Il Festival “Michael” è ideato e promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo, con il sostegno della Regione Puglia, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, il Santuario di San Michele Arcangelo e un ampio partenariato di enti, imprese e associazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali.

Per consultare e scaricare il programma completo visitare il seguente link: https://festivalmichael.it/wp-content/uploads/2024/05/Michael2024_programma.pdf

Il racconto su www.facebook.com/MonteSantAngeloInfopoint di #Michael2024 ne #LaCittàdeidueSitiUNESCO #CapitaleculturaPuglia2024

www.festivalmichael.it – www.lacittadeiduesitiunesco.it