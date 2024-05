Amici 23 anticipazioni 4 maggio: chi ha vinto, chi rischia l’eliminazione e gli ospiti della serata

Ieri 2 maggio si è registrata una nuova registrazione di Amici 23 negli studi di Cinecittà dove sono accaduti numerosi colpi di scena che hanno tenuto l’alta l’attenzione. La puntata è iniziata con una sfida tra il team di Lorella Cuccarini contro quello di Raimondo Todaro. Mida ha vinto contro Martina con il brano Sabbia ma il guanto di sfida sull’estensione vocale è stato vinto da quest’ultima contro Sarah. In questo frangente, Anna Pettinelli si è commossa fino alle lacrime. Le anticipazioni di Amici 23 rivelano che Sarah ha vinto contro Martina. Per questo motivo, la prima candidata all’eliminazione è stata la cantante di Anna Pettinelli. Nella seconda manche, la squadra di Raimondo Todaro ha sfidato quella di Rudy Zerbi. Nel guanto di sfida sulla creatività, Miha ha avuto la meglio su Holden. Una vittoria a tavolino visto che quest’ultimo non è riuscito a preparare il brano.

Amici 23 anticipazioni: Mida e Martina a rischio eliminazione

Le anticipazioni di Amici 23 rivelano che nel corso della seconda manche c’è stato altro guanto di sfida voluto da Lorella Cuccarini. Mida ha cantato Portami a ballare contro Dustin. La prova però è stata annullata visto che i giudici non hanno saputo scegliere il vincitore. Holden ha vinto contro Sarah. Proprio quest’ultima ha poi vinto contro Marisol. Il secondo candidato all’eliminazione è stato Dustin. Nella terza manche, la squadra di Lorella Cuccarini ha sfidato quella di Rudy Zerbi. Mida ha perso contro Marisol mentre Sarah ha vinto contro Holden ma ha perso contro Petit. Il terzo candidato all’eliminazione è anda stato Mida. Alla fine, al ballottaggio finale sono andati Martina e Mida visto che Dustin è stato salvato dalla giuria. Ospiti della puntata serale Emma Marrone che ha cantato il suo nuovo brano e il comico Enrico Brignano.