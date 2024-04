ll Paradiso delle signore 8, trame al 3 maggio: Frigerio è in arresto

Si avvicina sempre di più il gran finale de ll Paradiso delle signore 8 e Tancredi metterà nei guai Matilde. La Contessa rischierà di essere incarcerata! La settimana dal 29 aprile al 3 maggio 2024, sarà l’ultima di programmazione. La soap ambientata nel grande magazzino milanese ci lascerà con l’amaro in bocca.

Vittorio Conti e Matilde Frigerio saranno vittime della perfida cattiveria di Tancredi.

ll Paradiso delle signore 8, Matilde e Vittorio faranno una brutta fine?

Tancredi, pieno di gelosia, non accetterà la decisione di Matilde, di stare con Conti e la metterà nei guai insieme a Vittorio. Il Commissario Maresca si recherà al negozio per arrestarla. Flora andrà in crisi, dopo aver scoperto chi è veramente Umberto, deciderà quindi di non avere più alcun legame con lui?

Marta accoglierà Matilde nella sua casa famiglia, la donna sarà quindi protetta, Vittorio prenderà delle decisioni drastiche, sia riguardanti il lavoro che i sentimenti. Verranno rivelate nel corso della nona stagione, già confermata.

Matilde si recherà al negozio per parlare con Vittorio

La Contessa intanto andrà in negozio per parlare della sua delicata situazione con Vittorio, lì arriverà il commissario Maresca per arrestarla. Flora porterà alla luce nuove prove per incastrare Umberto Guarnieri relativamente al caso Hofer. Inoltre, quanto ha saputo le farà sentire il bisogno di allontanarsi dal commendatore e di riflettere.

Elvira chiuderà la relazione con Tullio, uscirà alla luce del sole con Salvatore. La venere coraggiosamente affronterà i suoi genitori, confesserà di aver perso la testa e il cuore per Amato.

La soap opera si fermerà mercoledì 1° maggio e l’ultima settimana di programmazione subirà delle variazioni.

Mercoledì 1° maggio non ci sarà un episodio in prima visione assoluta alle 16, in sostituzione verrà trasmessa “La volta buona”.

La soap tornerà in onda il 2 e 3 maggio 2024, con gli ultimi appuntamenti dell’ottava stagione, in attesa della nona, che avrà inizio da settembre su Rai 1.

A presto!