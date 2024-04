Beautiful anticipazioni dal 29 aprile al 5 maggio: Sheila finisce in arresto, problemi per Taylor

Tante novità accadranno a Beautiful nelle puntate trasmesse dal 29 aprile al 5 maggio su Canale 5. Steffy e Finn non riusciranno a far arrestare Sheila. Alla casa sulla scogliera, Bill concederà una seconda chance alla criminale se Steffy e Finn non si rifiutassero. Per questo motivo, l’uomo passerà alle minacce. Il magnate infatti minaccerà i due giovani di far arrestare Taylor per avergli sparato qualche anno prima. Dopodiché, Bill si allontanerà dall’abitazione insieme a Sheila mentre Steffy sarà costretta a raccontare a Finn cosa aveva fatto sua madre molti anni prima. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Steffy confesserà a suo marito che Bill aveva rinunciato a denunciare Taylor quando gli aveva sparato dopo che si era approfittato di lei abusando di un suo momento di fragilità.

Beautiful anticipazioni: Bill fa arrestare Sheila

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Liam e Wyatt saranno in ansia per suo padre quando ritroveranno in casa sua gli occhiali e la parrucca di Sheila. Il tenente Baker a questo punto giungerà a casa Spencer in quanto sicuro che Sheila e Bill possano tornare da un momento all’altro. Secondo i piani, il magnate chiamerà la polizia e consegnerà la criminale alla giustizia non prima di averle assicurato di avere un piano per liberarla il prima possibile. Steffy sarà felice quando scoprirà che Bill li ha aiutati a far arrestare Sheila. Ma ecco, che il magnate tornerà a minacciare la giovane. L’uomo si dirà pronto a denunciare Taylor qualora Steffy e Finn testimonino in tribunale contro Sheila.