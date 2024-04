Maria De Filippi sospesa su Canale 5: cambio di programmazione per Uomini e Donne

Importante cambio di programmazione per Uomini e Donne, programma leader della fascia pomeridiana di Canale 5. L’appuntamento con il dating show condotto da Maria De Filippi subirà alcune modifiche. A tal proposito, il programma subirà alcuni cambiamenti nella settimana che va dal 22 al 26 aprile. In particolare, il programma sarà sospeso giovedì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di mandare una versione extra-large de La promessa. Tuttavia, quella di giovedì 25 aprile non sarà l’unico giorno in cui Uomini e Donne non andrà in onda visto che si fermerà anche venerdì 26 aprile. Una decisione presa per permettere ai fan di non perdersi nessuna delle vicende dei protagonisti del trono over e classico.

Uomini e Donne non va in onda il 25 e 26 aprile: Maria De Filippi si ferma

Uomini e Donne non andrà in onda il 25 e 26 aprile sui teleschermi di Canale 5. In occasione di venerdì 26 aprile, Mediaset ha deciso di trasmettere una puntata più lunga di Beautiful e una puntata di ben due ore di Endless Love, la nuova serie tv che ha presto il posto di Terra amara nel daytime pomeridiano. Ma cosa succederà nel corso delle puntate trasmesse dal 22 al 24 aprile su Canale 5? Le anticipazioni del dating show rivelano che una dama sarà contesa tra due fuochi. In particolare, Jessica sarà divisa tra Marcello Messina e Diego Tavani. Daniele Paudice, invece, darà il suo primo bacio mentre Ida Platano litigherà nuovamente con Mario. La donna rivelerà che i gesti del corteggiatore non le arrivano. Di conseguenza, nascerà una lite tra di loro.