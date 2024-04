Beautiful anticipazioni americane, cremazione choc per Sheila

Grazie a Beautiful e alle anticipazioni americane, scopriamo che Deacon urlerà alla cremazione di Sheila: “Dieci dita, fermate tutto”. In realtà la perfida donna, tra le più malvagie nella soap americana potrebbe tornare ancora. Tutto è possibile in Beautiful!

Deacon dubiterà della morte di Sheila poco prima della cremazione

Gli episodi americani di Beautiful anticipano ciò che succederà in Italia, dopo qualche mese. Tra la programmazione in America e in Italia esiste un salto temporale. Nel Bel Paese, gli eventi sono visibili in ritardo dalla madre patria della longeva soap.

“Dieci dita! Fermate la macchina!“, urlerà Deacon, mentre sta osservando i piedi della salma che sta per essere cremata. Le puntate di Beautiful già trasmesse in America rivelano che Sheila, una delle protagoniste più perfide della storia della soap, potrebbe tornare ancora come protagonista.

Finn e Deacon saranno presenti ai funerali di Sheila

Gli unici a piangere per la scomparsa di Sheila e che prenderanno parte alle esequie saranno Finn e Deacon. Quest’ ultimo rimarrà fino agli ultimi istanti accanto alla salma e assisterà anche alla cremazione. Un attimo dopo l’inizio della macabra procedura, il padre di Hope noterà che i piedi della salma non hanno nove dita ma dieci.

Non si tratta quindi del corpo di Sheila, la perfida donna è ancora in vita! Negli episodi già trasmessi, i funerali della signora Carter che Steffy ha accoltellata dopo averla sorpresa nel suo giardino sono già avvenuti. I Forrester saranno sollevati dalla morte della donna, tutti tranne Finn e Deacon che soffriranno molto per l’addio a Sheila.

Liam non riuscirà a capire il comportamento di Finn

Nonostante il rapporto burrascoso con la madre biologica, il dottor Finnegan non potrà fare a meno di addolorarsi al pensiero che Sheila abbia avuto una fine così crudele. Liam non capirà il comportamento di Finn e si lamenterà con Steffy, dicendole che suo marito dovrebbe pensare a lei e non alla donna che voleva distruggere la sua famiglia.

LEGGI ANCHE, Il paradiso delle signore news, Matteo in prigione e ricatto a Silvana

Deacon chiederà di rimanere qualche momento in solitudine con la sua ex fidanzata

L’uomo non potrà ripenserà ai momenti trascorsi con Sheila, per lui non era così cattiva come tutti la credevano. Sharpe firmerà i documenti per avviare la cremazione, dopo avere detto a Sheila che non la dimenticherà mai e chiederà all’operatore di sollevare il lenzuolo per vedere la donna in volto ancora un’ultima volta.

“Tu eri amata”, dirà Deacon e un mazzo di fiori sulla salma la accompagnerà alla macchina per la cremazione. Il lenzuolo si incastrerà e scoprirà i piedi di Sheila. Deacon avrà un sussulto: “Dieci dita! Fermate la macchina!”, urlerà mentre il corpo sarà avvolto dalle fiamme.

Sheila ha nove dita o dieci?

Sheila ha finto la sua morte diverse volte in Beautiful e la più recente è andata in onda pochi mesi fa in Italia. La donna ha inscenato l’aggressione di un orso e per rendere tutto più credibile si è amputata un dito.

Se Deacon non ha sbagliato, la donna che Steffy ha ucciso e che sta per essere cremata non può essere Sheila. Si tratta di Sugar, una vecchia conoscenza della signora Carter, molti anni fa si ella si è sottoposta ad un’operazione chirurgica diventando la copia esatta di Sheila. Sarà questa la verità?