Il paradiso delle signore news, Matteo in prigione e ricatto a Silvana

Il paradiso delle signore news mostra che Matteo e Silvana non hanno ancora finito di soffrire e Umberto contribuirà al loro dolore. Il malvagio Commendatore con il suo affare sta provocando danni enormi a chi ha investito nell’affare Hofer. Matteo finirà in prigione e Silvana verrà ricattata da Umberto.

La madre di Portelli è tornata dall’America e sta meglio

Matteo vivrà momenti felici, sua madre tornerà dall’America, dopo l’intervento che l’ha salvata. Il merito è del figlio che le ha permesso di operarsi, il prezzo è però altissimo per entrambi. Silvana ringrazierà il figlio dell’aiuto, è all’oscuro di quello che ha combinato!

LEGGI ANCHE, Stasera in tv, parte l’Isola dei famosi

Portelli finirà in prigione, quando la verità verrà a galla e Umberto ricatterà Silvana? L’unico modo per farlo sarà colpirla come madre e insinuare che il figlio si faccia molto male in prigione. Il Commendatore è genitore e conosce il modo di colpire una madre.

Il paradiso delle signore trama

Marcello ha lasciato a loro disposizione la macchina. Matteo gli sarà grato. Guarnieri noterà come Silvana stia meglio. Umberto tranquillizzerà. Matteo che ribatterà: “Avrà la sua vendetta e io i miei sensi di colpa per tutta la vita”.

Umberto gli consiglierà di lasciar perdere ogni senso di colpa e di godersi sua madre. A Villa Guarnieri, il Commendatore parlerà di Portelli. Umberto non vuole alcun ripensamento. Matteo, invece, è divorato dai sensi di colpa.

La Contessa non deve scoprire il piano di Umberto

Niente deve trapelare, sarebbe un problema, Malvezzi quindi pedinerà Matteo. Adelaide è attratta da Barbieri. Se la Contessa starà dalla parte di Barbieri, Umberto sarà l’eroe che ha cercato di metterlo in guardia.

Umberto troverà Adelaide ancora sveglia, berrà qualche drink, mentre Guarnieri le consiglierà di smettere di sostenere Barbieri con i suoi investimenti. Adelaide gli ricorderà che Barbieri è andato da solo in Germania per controllare il tutto. Umberto fiuterà il pericolo in un affare. Flora ascolterà la conversazione e Umberto brinderà al loro successo.

Torneremo presto con Il paradiso delle signore news!