Anticipazioni La Promessa di oggi mercoledì 27 marzo 2024

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Manuel, preoccupato per le difficoltà affrontate da Jimena durante la gravidanza, cerca il sostegno di Jana per trovare un modo per aiutarla. Tuttavia, una discussione si trasforma presto in un acceso litigio quando Jana mette in dubbio la sincerità di Jimena, scatenando l’ira di Manuel. Dopo un momento di tensione, durante il quale Manuel riflette sulle sue scelte future con Don Pedro, decide di fare pace con Jana.

Condivide con lei la notizia entusiasmante di essere stato invitato a partecipare alla prestigiosa Coppa Herzog Staackman, il sogno di una vita per lui. Ma la loro gioia viene spenta quando Manuel rivela che non potrà partecipare a causa delle esigenze di Jimena, gettando un’ombra di delusione sul loro entusiasmo.

Anticipazioni La Promessa 27 marzo 2024

Nel frattempo, Donna Pia cerca di mediare tra il Marchese e sua moglie, chiedendo di poter condividere la stanza con il marito per poter assistere meglio alla sua guarigione, mentre permette a Donna Petra di visitare la Marchesa. Tuttavia, la situazione prende una svolta inaspettata quando Jimena ha un incidente e perde temporaneamente la memoria. Non ricordando nulla dell’accaduto, la sua condizione aggiunge un nuovo strato di complessità alla già intricata trama delle relazioni familiari.

Approfittando della situazione, Pia ottiene il permesso dal Marchese di mandare Petra a trovare Cruz nella casa di cura, mentre ottiene anche il consenso per condividere la camera da letto con Gregorio, cercando di bilanciare le esigenze di tutti i membri della famiglia.