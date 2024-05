Mons. Giorgio Ferretti incontra i giovani della Diocesi

Si terrà sabato 18 maggio 2024 dalle ore 20.00 presso la parrocchia “Spirito Santo” di Foggia

(in via Nedo Nadi, 4) il primo incontro diocesano dell’Arcivescovo mons. Giorgio Ferretti

con i giovanissimi e giovani della diocesi. Sarà un momento di festa, incontro, condivisione,

preghiera (in occasione della Veglia diocesana di Pentecoste) e tanta musica.



Questo momento, fortemente voluto dall’Arcivescovo e organizzato dal Servizio diocesano

per la Pastorale giovanile, rappresenta l’inizio di un cammino nuovo da intraprendere con e

per i giovani della nostra terra. Sin dai suoi primi momenti in diocesi, mons. Ferretti ha

espresso la sua totale vicinanza e ha sottolineato il suo impegno a sostenere le realtà giovanili.

L’invito, dunque, è rivolto a tutti indistintamente: a chi frequenta gli oratori, i gruppi

giovanili, le associazioni, i movimenti ma, anche, a chi è lontano dalla Chiesa, a chi è curioso

di sperimentare una novità, a tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano la scuola e

l’Università. Il Vescovo aspetta tutti!



Per l’occasione, al termine della Veglia di Pentecoste, interverranno i Soul String e BI-POLAR

che con la loro musica animeranno la festa.