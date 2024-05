Ex dama di Uomini e Donne difende Mario Cusitore: “Ida Platano se l’è cercata”

Nel corso delle ultime settimane, Mario Cusitore è stato oggetto di diverse segnalazioni dopo essere stato paparazzato con una ragazza bionda entrare in un hotel di Napoli. Il giovane aveva negato per diverso tempo di essere stato in compagnia di questa donna, già partecipante del dating show qualche anno prima. Ma poi messo alle strette, il corteggiatore di Uomini e Donne ha confessato di essere stato in camera con lei per ben due volte sebbene non sia successo niente tra di loro. Sulla questione è intervenuta l’ex dama Veronica Ursida che ha rilasciato un’intervista a Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni. La donna si è scagliata come una furia nei confronti sia di Mario ma sopratutto di Ida Platano. L’ex dama di Uomini e Donne ha condannato il comportamento che entrambi hanno assunto all’interno del programma.

Uomini e Donne, Veronica Ursida accusa Ida Platano di essersi cercata la delusione con Mario Cusitore

Veronica Ursida ha riferito che si aspettava che Gianni Sperti, Tina Cipollari ma anche Maria De Filippi si fossero più arrabbiati nei confronti di Mario Cusitore che ha preso in giro un po’ tutti. Ma ecco, che l’ex dama ha preso le parti dello speaker napoletano accusando Ida Platano di essersela cercata visto che i sentori li aveva tutti. Infatti ha dichiarato: “Invece di andare ad attaccarsi sempre di più a questo uomo poteva fare dei passi indietro. Questa delusione è un po’ causa anche sua“. Secondo Veronica Ursida, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe dovuto eliminare subito Mario per far posto ad altri uomini disposti a conoscerla.