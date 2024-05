Galleria Passo del Lupo chiusa fino ad agosto per lavori, disagi per la viabilità e percorso alternativo

Galleria Passo del Lupo chiusa fino ad agosto per lavori, disagi per la viabilità e percorso alternativo

L’ANAS, con Ordinanza n. 231/2024/BA del 22/04/2024, ha disposto la chiusura del traffico causa lavori inerenti alla tratta SS 17 Var “Variante di Volturara” in corrispondenza della Galleria Passo del Lupo.

Pertanto, dalle ore 08:00 del 14 maggio 2024 fino alle ore 16:00 del 3 agosto 2024

e successivamente dalle ore 08:00 del 9 settembre 2024 alle ore 16:00 del 30 novembre 2024 la galleria sarà chiusa per lavori. Gli interventi voluti fortemente da tutti i sindaci valle del Fortore, del Sannio e dai sindaci della Puglia che chiedono a gran voce la sistemazione della Galleria. I sindaci a seguito di una protesta hanno richiesto un cronoprogramma dei lavori.

Il percorso alternativo prevede l’uso della statale 17, Volturara, Motta Montecorvino.

Disagi per i pendolari e per gli studenti. in riferimento alla linea Campobasso – Lucera – Foggia degli Autobus SITA effettueranno il percorso alternativo come di seguito riportato:

• Bivio Volturara Appula – Motta Montecorvino – SS 17 e viceversa

In virtù di quanto sopra vi saranno le seguenti modifiche di orario:

• la corsa in partenza da Campobasso e diretta a Foggia delle ore 06:10 verrà anticipata alle ore 05.50.

Rosalia Marcantonio per FoggiaReporter