Di Staso: “Manfredonia merita un sindaco affidabile, capace e competente”

E’ IL MOMENTO DI DARE A MANFREDONIA UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA CON UN SINDACO AFFIDABILE, CAPACE, COMPETENTE. NEI PROSSIMI GIORNI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DEL PROGRAMMA.

“Vogliamo una Manfredonia libera di esprimersi, pronta a mettersi in gioco, che metta in campo tutte le potenzialità e le renda fruibili senza riserve.

Abbiamo il dovere di impegnarci per favorire la crescita delle imprese, dell’inserimento lavorativo dei giovani, dobbiamo impegnarci per salvaguardare e, quindi, promuovere il nostro patrimonio ambientale, storico e turistico

Molte cose sono state fatte in questi ultimi anni, ma la strada da percorrere è ancora lunga e Manfredonia ha bisogno di una guida matura, affidabile, capace, onesta ed in grado. di saper rappresentare tutti quei manfredoniani che hanno davvero a cuore il futuro della nostra città”.

E’ il messaggio che il candidato Sindaco Vincenzo Di Staso ha rivolto ai manfredoniani all’indomani della presentazione delle liste per le elezioni che si terranno tra meno di un mese.

“E’ in gioco il futuro della nostra città che si trova ad un bivio importante dove una scelta sbagliata potrebbe far ripiombare in uno stagno lo sviluppo di questa comunità. Abbiamo le idee chiare e gli uomini giusti per guidare Manfredonia nella giusta direzione.

Nei prossimi giorni terremo la presentazione delle liste e del programma in piazza, perché non abbiamo alcun timore di parlare apertamente alla gente”.