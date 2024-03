Il Paradiso delle signore, protagonista sotto choc: “Ho rischiato di morire”

La talentuosa Nicoletta Di Bisceglie sta emergendo nel mondo dello spettacolo grazie al suo ruolo di Rosa Camilli nella rinomata fiction “Il Paradiso delle signore”. Tuttavia, il suo percorso nel mondo dello spettacolo non è iniziato direttamente con la recitazione, ma con la danza. In una recente intervista rilasciata al settimanale Dipiù, l’attrice ha raccontato di aver trascorso dodici anni studiando danza classica, seguendo le orme di suo padre, un ex ballerino della Scala di Milano.

“Si può dire che nell’ambiente della danza ci sono nata perché mio padre Domenico è stato un ballerino della Scala di Milano. L’ho visto esibirsi, ma non ho ricordi perché quando avevo quattro anni ha chiuso la sua carriera ballando nello spettacolo Romeo e Giulietta con Roberto Bolle”, ha condiviso Nicoletta.

Tuttavia, il suo percorso nella danza ha subito un’interruzione quando, all’età di quattro anni, non ha superato l’esame propedeutico alla Scala, a causa della sua struttura fisica considerata poco adatta per la danza classica. Questo ha segnato l’inizio del suo interesse per la recitazione.

Il Paradiso delle Signore: Nicoletta Di Bisceglie Tra Danza, Fortuna e Destino

Dopo aver preso la decisione di abbandonare la danza, Nicoletta ha intrapreso un viaggio a Londra per visitare suo fratello e migliorare il suo inglese. Al suo ritorno in Italia, ha manifestato l’intenzione di studiare recitazione. Ha ricevuto un consiglio prezioso dallo zio, un appassionato d’arte, che l’ha indirizzata verso il Centro Sperimentale di Arte Cinematografica di Roma.

Nel corso dell’intervista, Nicoletta ha condiviso un momento significativo della sua vita legato a un tragico incidente ferroviario avvenuto nel 2016. Aveva l’abitudine di prendere il treno coinvolto nell’incidente per lavoro, ma quel giorno ha deciso di prendere il treno successivo, risparmiandole così la tragedia. “Se l’avessi fatto, oggi di sicuro, non sarei qui”, ha ammesso l’attrice.

Questo episodio ha segnato profondamente Nicoletta, portandola a riflettere sulla fortuna e sul destino. Oggi, mentre brilla sullo schermo interpretando il ruolo di Rosa a “Il Paradiso delle signore”, Nicoletta Di Bisceglie porta con sé una storia di determinazione, resilienza e gratitudine per la vita.