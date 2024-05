Palio di Manfredonia, evento riuscitissimo. Il ringraziamento dell’organizzazione

L’organizzazione ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile e bellissimo il corteo svolto sabato 11 maggio.

È un dovere e un piacere elencare tutte i protagonisti, in primo luogo le scuole: @istituto comprensivo Don Milani1+Maiorano e l’@istituto comprensivo Giordani-de Sanctis, Antonio Settimio Ulpio Capurso il nostro maestro di bandiera, le quattro contrade Contrada “Torre dell’Astrologo”, Contrada Torri San Francesco/De Angelis, @contrada Torre Santa Maria, @contrada torre del fico; le associazioni storiche Imperiales Friderici II, @gruppo musici e sbandieratori di lucera, Timpanisti Fajanensis, @historia Bari, @antique+artis, @contrada San Giorgio soriano nel cimino.

Ringraziamo anche per L assistenza @associazione carabinieri Manfredonia, @paser e @croce rossa italiana Manfredonia per il loro importante contributo alla riuscita della manifestazione.

Il nostro particolare ringraziamento va al prof. Vittorio Tricarico, che ha abbracciato volentieri con noi questa iniziativa portandola avanti pur con tante difficoltà ma come obiettivo il nostro motto: “non ti curar delle buche ma goditi il viaggio”.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’auto fondamentale degli sponsor, che hanno generalmente contribuito , tra cui @Tegliafilo Costruzioni, @MdG Ditta Mario de Girolamo srl, @sidap, Bontà del Gargano di Antonio Ricco, @Una Rotonda sul mare, @Profumerie Russo, @Puglia Oxygen srls, D’Isita di Michele D’Isita, Ferrovie del Gargano, @Gruppo Salatto, @SAEM IMPIANTI, @Design&Realizations, @Ristorante Vetus Vallum, @Spagnuolo ecologia, @Coop. MI.RU., @Ristorante Pizzeria Pub Re Manfredi e in particolare la @Gianni Rotice srl, ogni anno presente sia come maggiore finanziatrice del Palio delle Contrade delle Torri, sia come sponsor degli eventi sociali, religiosi e culturali di Manfredonia.

Grazie a tutti voi e all’anno prossimo, sempre più numerosi.

Francesco Barbone e Antonio Barbone