Amici 23, Emma Marrone e le parole di elogio verso Maria De Filippi: “Sei stata..”

Emma Marrone è stata ospite della puntata serale di Amici 23 andata in onda sabato 4 maggio su Canale 5. Il talent condotto da Maria De FIlippi è ormai arrivato al giro di boa visto che mancano solo due puntate alla finalissima che svelerà il vincitore. Enrico Brignano e la cantante sono stati gli ospiti della puntata di sabato. Per l’occasione, Emma Marrone ha presentato il suo nuovo singolo dal titolo Femme Fatale. Alla fine della sua esibizione, la donna si è rivolta a Maria De Filippi dicendole queste testuali parole: “Mi sono emozionato è sempre bello tornare qua”.

Amici 23, Emma Marrone ringrazia Maria De Filippi

Ospite dell’ultima puntata di Amici 23 è stata Emma Marrone che ha rivolto parole di elogio nei confronti di Maria De Filippi. La cantante salentina ha voluto ringraziare la conduttrice perché ha riposto in lei tantissima fiducia. Queste le sue testuali parole: “Se guardo indietro tu sei stata la prima vera persona a credere in me”. La vedova di Maurizio Costanzo non ha esitato a rispondere alla sua ex allieva del talent. La donna infatti ha detto: “Ho fatto bene, me l’hai restituita tutta”. Di qui, è arrivata la replica della salentina che ha detto che le ha cambiato la vita. Le due donne hanno dimostrato di avere instaurato uno stretto legame rafforzato nel corso degli anni.