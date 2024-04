Amici 23 anticipazioni: una sorpresa per un ex allievo, infortunio per una ballerina

Stasera 20 aprile tornerà Amici 23 con la quinta puntata del serale. Sono attesi grandi colpi di scena, momenti emozionati e incidenti che terranno alta l’attenzione del pubblico in studio e dei fan incollati davanti alla tv. Tutto inizierà con una sfida lasciata in sospeso nella scorsa puntata a causa dell’indecisione di Michele Bravi. Il giudice ha chiesto a Lil Jolie e Sarah Toscano una nuova esibizione per valutarle meglio con dei brani scelti da lui. Il risulto sarà a dir poco clamoroso. Nel frattempo, il team di Rudy e Alessandra continuerà a mietere vittime. Le anticipazioni di Amici 23 rivelano che nella prima manche i due prof batteranno la squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Nella manche a seguire gli allievi di Alessandra Celentano avranno ancora la meglio sul team di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli.

Amici 23 anticipazioni: Enrico Nigiotti riceve una sorpresa, Aurora vittima di un infortunio

Le anticipazioni di Amici 23 riguardanti la puntata del 20 aprile rivelano che la terza manche sarà nuovamente vinta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che batteranno il team di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Al ballottaggio finale andranno la cantante Sarah Toscano e Aurora, la ballerina presa per sostituire Gaia ferma a causa di un problema ad un ginocchio. Proprio la ragazza farà preoccupare tutti quanto accuserà un infortunio al piede durante una sua esibizione. Ospite musicale Enrico Nigiotti. L’allievo della scuola riceverà una sorpresa in studio. L’uomo infatti riceverà il disco d’oro per Cenerentola e presenterà il suo nuovo singolo. Ospite comico, invece, Barbara Foria, le cui esibizioni faranno sorridere i presenti e Maria De Filippi. Ci aspetta, quindi, una puntata ricca di emozioni per gli amanti di Amici 23.