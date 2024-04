Amici 23 anticipazioni 20 aprile: nuovo infortunio per un’allieva, paura in studio

Sabato 20 aprile andrà in onda una nuova puntata del serale di Amici 23 dalle ore 21:20 sui teleschermi di Canale 5. I team si sfideranno ancora una volta con alcune esibizioni giudicate da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè. Un appuntamento che si prospetta essere ricco di colpi di scena dove non mancheranno momenti ad alta tensione. In particolare, verrà svelato il primo eliminato della serata dopo che Michele Bravi non era riuscito a scegliere nella puntata precedente. Le anticipazioni di Amici 23 rivelano che Lil Jolie sarà costretta ad abbandonare la scuola dopo aver perso il ballottaggio finale contro Sarah Toscano. Un duro colpo dopo che era stata data per favorita alla vittoria finale.

Amici 23 anticipazioni: Aurora vittima di un infortunio al piede

Le anticipazioni di Amici 23 della puntata trasmessa il 20 aprile su Canale 5 rivelano che non mancheranno anche momenti di paura. Un’allieva si farà molto male nel corso della puntata. Aurora Ravenstel, la sostituta di Gaia, subirà un infortunio al piede. La stessa ragazza aveva dovuto abbandonare la scuola nella scorsa stagione a causa di un problema fisico. Non è la prima volta che la scuola è oggetto di infortuni del genere, tanto che ci si augura che la produzione prenda dei provvedimenti affinché non ne succedano altri. Quest’anno, Amici 23 ha regalato una serie di momenti poco piacevoli dalla mattonella di vetro rotta, alla scheggia che si è conficcata sotto il piede di Gaia e alla distorsione al piede di Aurora. Un destino comune per due sfortunate concorrenti.