Amici 23, anticipazioni registrazione 4 aprile: due ballerine a rischio eliminazione, chi sono

Oggi 4 aprile si è registrata la terza puntata del serale di Amici 23 dove sono accaduti numerosi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico presente in studio. La registrazione è iniziata con una sfida tra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro contro la squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. A tal proposito, le due insegnanti di canto si sono rese protagoniste di una lite quando Mida ha rifiuto il guanto di sfida contro Martina. Le anticipazioni di Amici 23 riportate da Superguida Tv rivelano che c’è stato un altro guanto di sfida tra Sara e Lil Jolie, vinto da quest’ultima. In questo frangente, l’allieva di Lorella Cuccarini ha avuto alcuni problemi con l’audio. La prima manche si è conclusa con una sfida tra Mida e Martina, vinta da quest’ultima.

Amici 23 anticipazioni: Lucia e Sofia a rischio eliminazione

Le anticipazioni di Amici 23 in onda il 7 aprile su Canale 5 rivelano che al ballottaggio sono andati Mida, Lucia e Sofia. Il cantante è stato il primo a salvarsi mentre Lucia è finita al ballottaggio finale. La seconda sfida è avvenuta tra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro contro la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Petit ha vinto contro Gaia mentre la sfida tra Martina e Dustin è stata annullata perché Michele Bravi non sapeva chi votare. Holden e Petin hanno vinto contro Lil Jolie esibendosi con la canzone Tango. Al ballottaggio sono finiti Gaia e Lil Jolie, perso da quest’ultima. Nella terza manche è avvenuta la sfida tra la squadra di Zerbi e quella di Lorella Cuccarini. Petit ha vinto contro Sarah come Marisol contro Mida. Al ballottaggio sono andati Mida e Sofia, dove quest’ultima ha perso. Per questo motivo a rischiare l’eliminazione nella terza puntata saranno Lucia e Sofia. Ospiti Tanani che ha presentato il suo nuovo singolo e la comica Barbara Foria.