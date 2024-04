Amici 23, Anna Pettinelli ci va giù pesante con un allievo: parole scioccanti

Nell’ultimo daytime di Amici 23 protagonista è stato il guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli a Mida. Il cantante ha avuto un confronto anche con Lorella Cuccarini ed anche questa volta si è detto pronto a rifiutare. La conduttrice radiofonica ha parlato attraverso la voce di Maria De Filippi che ha letto una lettera per Mida. In essa, Anna Pettinelli ha scritto le seguenti parole: “Vedo ballerini cimentarsi su terreni molto lontani dalle loro caratteristiche eppure nessuno frigna. Tu no, sei una lagna continua.“ L’insegnante di canto vorrebbe che il cantante sfidasse la sua allieva Martina con il brano di Francesco De Gregorio intitolato La donna cannone. Questa volta per aiutarlo, Anna ha deciso di concedergli il pianoforte in modo che non possa usare l’autotune o aiutini vari.

Amici 23, Anna Pettinelli accusa Mida di essere una lagna

Lorella Cuccarini ha provato in tutti i modi a convincere l’allievo di Amici 23 ad accettare il guanto di sfida, sostenendo che La donna cannone sia un brano molto adatto alle sue corde. L’insegnante di canto a questo punto ha insistito con Mida chiedendogli di provare a cantarla prima di rifiutare o meno la proposta. Lorella inoltre ha aggiunto: “Sei in una scuola, provaci almeno. Quando sarai fuori farai quello che vuoi tu ora no.” Alla fine, Mida ha accettato di provare ad esibirsi insieme alla vocal coach se poi non si fosse tirato indietro all’ultimo momento. L’allievo di Amici 23 ha poi chiesto di parlare con la sua insegnante. Non si sa ancora se Mida deciderà di accettare il guanto di sfida contro Martina oppure rifiuterà nuovamente.