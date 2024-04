Amici 23 anticipazioni 6 aprile: incidente per una ballerina, caos in studio

Succederanno tanti colpi di scena nel corso della puntata del serale di Amici 23 in onda il 6 aprile sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, il terzo appuntamento inizierà con Cristiano Malgioglio che pescherà la busta numero 2 con la quale aprirà la serata. La sfida inizierà con una serie di performance e colpi di scena a non finire. Martina e Mida si sfideranno sul canto. Una prova che poi verrà annullata scatenando la rabbia di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Le anticipazioni di Amici 23 riportate da Superguida Tv rivelano che nella lite tra le due prof di canto si inserirà anche Cristiano Malgioglio. Il giudice del talent prenderà a brutte parole Anna Pettinelli. I due arriveranno vicini alla rissa se Giuseppe Giofrè non intervenisse in tempo per sedare gli animi inferociti.

Amici 23 anticipazioni: incidente per la ballerina Gaia

Le anticipazioni di Amici 23 rivelano che Petin vincerà la sfida su Sara mentre Martina contro Mida. Intanto, la tensione salirà alle stelle quando la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro finirà al ballottaggio con Mida, Lucia e Sofia. Se il cantante sarà il primo ad essere salvato, Lucia piangerà a dirotto per tutta la puntata dopo essere finita al ballottaggio finale. Nella seconda chance, la squadra Zerbicele ha sfidato i Pettimondo. Gaia ballerà un pezzo di modern con una scheggia sotto il piede che verrà rimossa senza problemi. Un nuovo incidente sul palco del talent show dopo che nella scorsa puntata si era rotto una mattonella di vetro. Ma ecco, che la tensione giungerà al culmine durante il ballottaggio finale tra Lil Jolie, Sofia e Lucia. Per concludere Malgioglio dispenserà consigli a Martina mentre i commenti piccanti aggiungeranno un po’ di pepe alla serata.