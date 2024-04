Vladimir Luxuria, rotto il silenzio sull’Isola dei famosi 2024: “Non l’ho fatta fuori”

Vladimir Luxuria da lunedì 8 aprile condurrà l’Isola dei famosi 2024. Per l’occasione, la conduttrice ha rilasciato un’intervista al Correre della sera. La 58enne ha precisato di non aver fatto fuori Ilary Blasi visto che i conduttori al timone di un programma possano cambiare in anno in anno. Difatti, il volto della tv ha dichiarato le seguenti parole: “Non mi sfugge che la prima conduttrice trans sia una novità ma spero che l’identità sessuale sia presto una caratteristica neutra. Dobbiamo andare oltre”. Vladimir Luxuria ha ammesso che quando ha saputo di essere stata presa per condurre l’Isola dei famosi 2024 ha vissuto una prima fase di ubriacatura. Infatti dal grande entusiasmo è passata alla consapevolezza del grande lavoro che l’attende. Infatti, si appresta a presentare un programma difficile dove gli imprevisti sono all’ordine dei minuti.

Vladimir Luxuria smentisce di aver fatto fuori Ilary Blasi dall’Isola dei famosi 2024

La 58enne foggiana ha preso parte a tutti i provini e le riunioni per arrivare preparata a questa nuova edizione dell’Isola dei famosi 2024. Alla domanda, se abbia fatto fuori Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ha sinceramente risposto: “Ma no, io il coltello lo uso solo per affettare il pane. Non ho fatto fuori Ilary come lei non aveva fatto fuori Alessia Marcuzzi. Tocca li, tocca là. Oggi tocca a me”. La trans ha affermato di essere sopravvissuta ad una vita che non le ha fatto sconti ma di esserci riuscita grazie alla sua passione per la cultura, l’arte e gli studi. Vladimir Luxuria ha concluso dichiarando di aver sempre avuto il dono di saper perdonare e voltare pagina senza portare rancore. Insomma, una sopravvissuta delle varie Isole come lei ha dichiarato: “Sono sopravvissuta agli insulti, alle botte, ai giudizi, alle porte chiuse. Adesso mi sento una che ha tutto il diritto di vivere e non di sopravvivere”.