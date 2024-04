Isola dei famosi 2024, la vincitrice del Grande Fratello sbarca in Honduras? Spuntano gli indizi

L‘Isola dei famosi 2024 sta per iniziare sui teleschermi di Canale 5. Lunedì 8 aprile andrà in onda la prima puntata del reality show in riva al mare condotto da quest’anno da Vladimir Luxuria. Tra i concorrenti che potrebbero prendere parte alla nuova edizione c’è la vincitrice del Grande Fratello. Perla Vatiero infatti potrebbe sbarcare presto in Honduras per aggiungersi al cast già formato e annunciato sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Secondo alcune indiscrezioni, l’ultima vincitrice del Grande Fratello non era presente ad una festa tra ex inquilini. Di qui, la nascita di alcune ipotesi che vorrebbero Perla Vatiero sbarcare all’Isola dei famosi 2024.

Perla Vatiero dal Grande Fratello a una nuova naufraga dell’Isola dei famosi 2024?

Perla Vatiero potrebbe essere una nuova naufraga dell’Isola dei famosi 2024 dopo il successo ottenuto al Grande Fratello. La fidanzata di Mirko Brunetti potrebbe sbarcare sulle spiagge bianche dell’Honduras. Alcuni indizi sosterebbero che la donna si stia preparando al nuovo reality show dopo aver saltato una festa insieme agli altri ex gieffini. Non è la prima volta che Perla Vatiero partecipa ad un programma di questo genere. Nel 2023, infatti, ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island in coppia al suo fidanzato Mirko Brunetti. La donna poi è entrata a far parte del Grande Fratello, uscendone come vincitrice.