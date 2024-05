Il Paradiso delle Signore 9 è confermato, ecco i primi Spoiler

Il Paradiso delle Signore 9 è confermato: nel cast, inoltre si prospetta un altro addio dopo quello di Alessandro Tersigni. Chi potrebbe essere? Nell’autunno prossimo cambierà il futuro dell’atelier milanese. La fine dell’ottava ha cambiato completamente il futuro dell’atelier milanese in cui è ambientata la trama. Molti sono stati i protagonisti che hanno lasciato il magazzino milanese, ne nominiamo uno che ha fatto parte del cast dalla prima stagione.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9: chi saluterà il paradiso dopo Alessandro Tersigni?

Vittorio Conti, alias Alessandro Tersigni è uscito di scena. Matilde è fuggita ad Amsterdam con lui, per non entrare in prigione. La galera, visto che era accusata di adulterio poiché ancora sposata con Tancredi mentre stava con Vittorio le sarebbe spettata. Il Paradiso verrà gestito dai compagni e soci di Conti, Marcello e Roberto.

Vittorio Conti, però, non sarà l’unico a lasciare il Paradiso delle Signore. Grazie alle anticipazioni, durante la nona stagione noteremo un’altra assenza. La contessa Adelaide con il suo ruolo principale nella soap. Nelle ultime puntate dell’ottava stagione, aveva scoperto che il Commendatore Umberto Guarnieri aveva ingannato. Per cui, la dama blasonata aveva affidato nuovamente la gestione del suo patrimonio all’uomo che non ha mai smesso di amare, Marcello.

Il paradiso delle signore 9 spoiler: Adelaide lascia la soap

Adelaide lascerà il Paradiso dopo Vittorio Conti. Un tempo una love story li legava, poi la contessa aveva lasciato Milano per stare con sua figlia Odile, riavvicinata dopo anni. Adelaide uscirà di scena per dedicarsi a sua figlia? Non c’è niente di ufficiale ma potrebbe succedere. Oppure al contrario, Odile potrebbe tornare a Milano a vivere nella Villa della Contessa.

Nell’ottava stagione, Adelaide avrebbe chiesto aiuto da Marcello e lo aveva abbracciato. Il ragazzo aveva notato che la donna era turbata, inoltre durante il compleanno di Flaminia, una ragazza molto discreta e riservata, come Odile. Adelaide aveva intuito di non aver dato niente alla figlia. Flaminia, invece, era una giovane molto riconoscente alla madre.

Adelaide non provava felicità, aveva un grande vuoto dentro. Marcello, invece, dopo avere ritrovato suo fratello Matteo, avrebbe potuto essere felice. La Contessa spronerà il ragazzo a realizzarsi. Che vorrebbe il pubblico? Vedere i due felici entrambi e insieme. Sarà così?