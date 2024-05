Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza distanti: “Momenti di crisi”

E’ da mesi che si mormora di una presunta crisi tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno smentito tali rumors. Tuttavia, l’ex dama ha continuato a postare storie criptiche che potrebbero presagire un periodo complicato con il compagno. Grazie ad una di queste storie qualcuno l’accusata di voler montare ad hoc questa storia per poter partecipare alla prossima edizione di Temptation Island, in programma tra poche settimane su Canale 5. Anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ha svelato che i due sarebbero tornati a Uomini e Donne il prossimo settembre. Ad alimentare voci di crisi sarebbero le storie di Roberta e Alessandro che appaiono sempre più distanti.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno smentito nuovamente di stare attraversando una crisi pubblicando una storia insieme su Instagram. Ma ecco arrivare il colpo di scena: nelle ultime ore una frase postata dall’ex dama di Uomini e Donne farebbe presagire ad una rottura tra i due. La donna infatti ha pubblicato: “C’è un tempo per resistere e un tempo per andarsene”, usando la canzone di Anna Tatangelo ‘Chiedere scusa’. Tutto questo potrebbe far pensare ad una crisi tra i due. La risposta dalla diretta interessata non si è fatta attendere. Roberta ha messo a tacere le voci pubblicando una seconda storia di IG in cui si legge: “Nei momenti di crisi non prendo mai decisioni piuttosto ci bevi su”. Di qui, la replica di Alessandro: “Dove tutto è iniziato potrai trovare uno spunto per il vero cambiamento.. per il momento balliamo”.