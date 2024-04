Temptation Island, ex protagonista cambia colore degli occhi: dura critica

Francesco Chiofalo, noto per la sua partecipazione a Temptation Island, si trova al centro di una tempesta mediatica a causa della sua decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico per cambiare il colore dei suoi occhi. Questa scelta ha scatenato un’ondata di critiche da parte del pubblico e lo ha fatto finire in una bufera sui social media. Anche la sua fidanzata Drusilla Gucci ha deciso di rompere il silenzio e intervenire su Instagram.

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi non ha potuto ignorare il crescente malcontento dei fan riguardo a questa controversa operazione. Chiofalo ha tenuto informati i suoi follower su questo intervento delicato, sottolineando la sua pericolosità, in quanto si tratta, secondo lui, del “più pericoloso del mondo”. Dal colore nocciola, i suoi occhi verranno trasformati in un azzurro vibrante.

Questa decisione radicale segue una serie di altre modifiche estetiche apportate dall’ex volto televisivo. Tra le critiche che riceve, si aggiunge quella della sua fidanzata Drusilla, che non ha affatto approvato questa scelta. Su Instagram, la Gucci ha ammesso che avrebbe preferito evitare di affrontare pubblicamente l’argomento, ma di fronte alla pressione dei fan non ha potuto tacere.

Temptation Island, Francesco Chiofalo sotto i riflettori: la polemica sul cambio di colore degli occhi

Pur sapendo che la sua opinione è nota a molti, Drusilla ha deciso di essere chiara: “Mi dissocio totalmente. Disapprovo in toto. Sono stata contraria da subito e la sua scelta ha provocato l’ennesima pesante discussione”. Pur evitando di alimentare ulteriormente la polemica, Drusilla sottolinea la sua preoccupazione per il benessere di Francesco, sia riguardo all’esito dell’operazione che alla sua salute visiva.

La Gucci aggiunge: “Trovo stupido sottomettersi di propria volontà e per puro vezzo ad un’operazione chirurgica pericolosa”. Le sue parole riflettono il sentimento di migliaia di utenti sui social media. Drusilla conclude il suo intervento lanciando un duro attacco al fidanzato: “Essere così ossessionati dal proprio aspetto fisico è lontano mille chilometri dal mio modo di pensare e non ci vedo niente di sano”.

Con queste dichiarazioni, Drusilla ritiene di aver espresso chiaramente il suo punto di vista e si dice preoccupata per Francesco, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Resta ora da vedere quale sarà l’esito dell’intervento e se Chiofalo deciderà di rispondere alle numerose critiche, compresa quella della sua compagna. La situazione continua a suscitare interesse e preoccupazione da parte del pubblico, che attende con ansia sviluppi futuri.