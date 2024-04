Uomini e Donne, Ida Platano e Mario Cusitore vicini? Stesso like ad un video

Ida Platano e Mario Cusitore sono tornati a far parlare di loro dopo le ultime registrazioni di Uomini e Donne che l’hanno visti protagonisti. Poche ore fa, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto e condiviso dei messaggi di alcuni fan che hanno scoperto che la tronista e il corteggiatore di Napoli hanno messo un like ad un stesso post. Un video dove si parla di amore vero e delle sensazioni che solo la persona giusta fa provare. I due hanno apprezzato lo stesso filmato il cui contenuto è assai interessante. In esso, infatti, viene detto: “Non ho bisogno d’altro perché ho scoperto l’amore vero proprio con lei. Lei sa capirmi anche negli sbagli e questa è una cosa fondamentale.” Lorenzo Pugnaloni però ha precisato che potrebbe trattarsi di una coincidenza e non di un probabile riavvicinamento i due.

Possibile riavvicinamento tra Ida Platano e Mario Cusitore di Uomini e Donne

Possibile riavvicinamento tra Ida Platano e Mario Cusitore? I due protagonisti di Uomini e Donne hanno messo il ke ad un video che parla d’amore su Instagram. I fan a questo punto si stanno chiedendo se i due si sono chiariti dopo lo scandalo avvenuto nel corso delle ultime registrazioni. Ida infatti aveva scoperto che la segnalazione sul corteggiatore era vera. L’uomo si era recato in un hotel in compagnia di una donna, che aveva partecipato al programma di Maria De Filippi qualche anno fa. Di qui, la decisione Ida Platano di eliminare Mario Cusitore mentre Pierpaolo Siano di abbandonare il programma sentitosi preso in giro da lei.