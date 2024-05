Manfredonia, controlli Guardia Costiera e Asl: chiuso un locale

MANFREDONIA – CONTROLLI CONGIUNTI GUARDIA COSTIERA E A.S.L. FOGGIA. DISPOSTA LA CHIUSURA DI UN LOCALE E SEQUESTRATI 270 CHILOGRAMMI DI PRODOTTO ITTICO PER CARENZE SANITARIE E DI TRACCIABILITA’.

I militari della Guardia Costiera di Manfredonia, sotto il coordinamento del 6° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, unitamente a personale del Servizio Veterinario SIAV B (Igiene degli alimenti) dell’A.S.L. di Foggia, hanno portato a termine un’operazione di polizia marittima finalizzata alla tutela del consumatore e della risorsa ittica nei confronti di un operatore commerciale dedito alla vendita al dettaglio di prodotti ittici.

Le attività di controllo, ordinariamente pianificate ed eseguite, sono volte a garantire la tutela del consumatore finale, con particolare attenzione al rispetto delle vigenti normative in materia di tracciabilità, etichettatura e norme igienico-sanitarie di conservazione.

Nello specifico, al termine di attività investigativa, è stata svolta un’ispezione all’interno di un deposito asservito ad un esercizio di vendita al dettaglio di prodotti ittici di Manfredonia a seguito della quale sono state riscontrate inadeguatezze di natura igienico-sanitarie; ulteriormente, è stata appurata la presenza di prodotto ittico vario consistente in circa 270,00 chilogrammi totalmente privo delle previste informazioni per la tracciabilità dello stesso.