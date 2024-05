Uomini e Donne, Tina Cipollari spaventa Maria De Filippi: “Mi fai impressione”

Momenti di paura a Uomini e Donne nella puntata andata in onda ieri 16 maggio. Tina Cipollari è caduta a terra spaventando proprio tutti. L’opinionista è stata ipnotizzata da Giucas Casella ospite in studio. Preoccupata anche Maria De Filippi che è scesa immediatamente dalle scale per raggiungere Tina Cipollari e vedere come si sentiva. A questo punto, il mago ha ammesso di avere usato l’ipnosi durante il ballo insieme. Nelle ultime settimane, il settimanale Novella 2000 aveva pubblicato un’intervista dove Giucas ammetteva di aver avuto una storia con l’opinionista di Uomini e Donne dove alle Maldive avevano visto le stelle insieme. Una relazione smentita da Tina, che ha detto di essersi recata alle Maldive ma di non aver avuto niente con il mago.

Uomini e Donne, Maria De Filippi preoccupata dopo l’ipnosi di Tina Cipollari

Maria De Filippi ha voluto invitare Riccardo Signoretti e Giucas Casella a Uomini e Donne per avere un confronto su quanto accaduto alle Maldive. Tina Cipollari a questo punto ha detto di non ricordarsi niente per poi concedere un ballo al mago. In questo frangente, l’uomo ha ipnotizzato l’opinionista che è caduta a terra, tanto da destare la preoccupare della conduttrice che ha cercato di risvegliarla e smuoverla. La donna visibilmente preoccupata ha chiesto a Giucas: “Svegliala, mi fa impressione a terra così.” Alla fine, la collega di Gianni Sperti è riuscita a risvegliarsi dopo alcune parole sussurrate dal mago ma in evidente stato confusionario.