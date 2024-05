Vitulano Drugstore Manfredonia, nuove convocazioni verso la Future Cup

Nonostante gli impegni nei campionati giovanili siano terminati, il vivaio del Vitulano Drugstore Manfredonia raccoglie l’ennesima grande notizia di una stagione memorabile. Arriva una nuova convocazione di rilievo: Dominick Manzella e Giuseppe Colangelo arrivano al secondo appuntamento selettivo della Future Cup.

Per sognare di far parte degli organici definitivi del prestigioso torneo, l’occasione più importante dell’anno giovanile sia per spettatori (essendo stato trasmesso in passato anche su Sky Sport) che per gli addetti ai lavori a caccia di talenti, appuntamento al PalaCampagna di Bernalda per l’allenamento selettivo di Puglia e Basilicata. I responsabili sono Francesco Novello, l’allenatore Sebastiano Alfio Giuffrida, il collaboratore Rocco Suriano e il preparatore dei portieri Salvatore Lo Gatto.

La società esprime grandissima soddisfazione ed invita i suoi ragazzi, già artefici di un’annata di spessore, a dare il massimo. L’augurio è di trarre il più possibile da questa esperienza e di raggiungere delle soddisfazioni personali per arricchire il proprio percorso di crescita.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia