Uomini e Donne anticipazioni: Mario Cusitore a casa di Ida Platano, il gesto finisce male

Ennesimo colpo di scena tra Mario Cusitore e Ida Platano. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che lo speaker radiofonico ritornerà in studio per un ultimo confronto con l’ex tronista nelle ultime puntate di maggio. L’uomo infatti deciderà di presentarsi sotto casa della parrucchiera di Brescia per farle una sorpresa in seguito della segnalazione in un hotel di Napoli. Mario Cusitore pretendeva di avere un chiarimento che però non è arrivato. Per questo motivo, l’uomo farà un viaggio a vuoto, visto che Ida non esiterà a dargli buca. Una volta in studio, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ribadirà di essere ancora molto preso dalla donna. Ma quest’ultima apparirà di un parere diverso.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano dice addio a Mario Cusitore

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano ribadirà di non essere più disposta a concedere a Mario Cusitore un’altra chance. Di qui, la decisione della donna di dirgli addio. Nel frattempo, lo speaker non sembra aver perso il vizio. Mario oltre a frequentare la ragazza bionda oggetto della segnalazione nell’hotel di Napoli a persino iniziato a seguire una dama del trono over su Instagram. Si tratta di Asmaa Fares, la dama di origine marocchine presente nel programma. Insomma, l’uomo non sembra aver patito tanto il rifiuto di Ida Platano, la quale si è mostrata sui social con indosso un anello regalato dal figlio.