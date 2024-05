Tempesta d’amore Eleni finirà in coma, Alexandra odierà Christoph

In Tempesta d’amore Eleni finirà in coma! Non sarà la sola incredibile e tragica notizia per la soap bavarese, visto che Alexandra ripudierà Christoph. Le prossime puntate italiane mostreranno che Eleni Schwarzbach sarà vittima di un incidente deleterio che la farà finire in coma. Sturm der Liebe, trasmessa da Rete 4, mosterà un incidente tragico e molte controversie amorose.

Tempesta d’amore anticipazioni episodi italiani: Eleni vittima di un incidente

Christoph e Markus si scontreranno per lungo tempo, prossimamente. Le anticipazioni italiane future di Tempesta d’amore mostrano che entrambi cercheranno di arrivare al cuore di Alexandra. Proprio per calmare i due rivali accaniti interverrà Eleni.

La furiosa lite tra i due nemici tra i due nemici giurati finirà in tragedia! Eleni verrà infatti spinta da Saalfeld, senza che questo avesse avuto l’intenzione di farle del male. La giovane, però, cadrà dalle scale mentre i genitori vedranno e osserveranno tutto. Un drammatico incidente porterà conseguenze davvero drammatiche, per la povera Eleni.

Tempesta d’amore news italiane: Eleni in coma

Eleni verrà accompagnata velocemente in ospedale, dopo essere stata ricoverata ella subirà un intervento di neurochirurgia molto delicato e difficile. Una gravissima emorragia al cervello doveva essere fermata. L’esito non sarà quello che tutti speravano.

Michael si dispererà e spiegherà ai genitori di Eleni che è finita in coma e nessuno potrà dire se o quando si risveglierà! La notizia che devasterà Alexandra. Colma di dolore per la figlia, ella si scatenerà contro colui che pensa essere il responsabile. Si tratterà di Christoph!

Dall’amore provato, la donna odierà l’albergatore, Christoph sarà stato davvero l’unico colpevole per lo stato di Eleni? Lo scopriremo presto!