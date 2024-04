Uomini e Donne, l’appello di Aurora Tropea spiazza: “Di disperazione si muore”

Aurora Tropea è una delle dame più chiacchierate di Uomini e Donne. La donna è sicuramente una delle protagoniste del dating show di Maria De Filippi. Presente in diverse edizioni, la dama ha fatto la conoscenza di diversi cavalieri ma con nessuno ha avuto il lieto fine. Aurora Tropea è spesso oggetto di critiche feroci da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Allo stesso tempo, la dama li ha accusati di aver leso la sua immagine, tanto da averla portata ad allontanarsi dal suo obbiettivo. Ma ecco, che Aurora Tropea è tornata a Uomini e Donne più determinata che mai a trovare l’anima gemella. La donna ha deciso di ignorare le critiche e le accuse di essere falsa che riceve sia in studio che sui social.

Uomini e Donne, Aurora Tropea lancia un appello per aiutare un cane

La dama ha sempre dichiarato di non essere interessata alla visibilità in quanto è amata ugualmente da molte persone anche sul lavoro. Nonostante questo, Aurora Tropea sente il bisogno di avere un compagno accanto con il quale condividere la quotidianità. La donna è proprietaria di un negozio a Roma ed ha un amore sviscerato per gli animali ed in particolare per i cani. Sui social, la dama ha fatto parecchi appelli affinché i padroni non maltrattino i cani schierandosi dalla loro parte. A tal proposito, Aurora ha fatto un appello per aiutare un cane di nome Joker che vive da mesi in un canile e che spera possa ritrovare la gioia di vivere. Nel messaggio si leggono queste testuali parole: “Questa si chiama disperazione e di disperazione si può morire”. La donna ha concluso invitando gli utenti ad osservere il cane che dopo otto mesi rinchiuso in una gabbia è ridotto pelle e ossa.