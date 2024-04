Uomini e Donne, le cause reali della rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo: da non credere!

Sossio Aruta è ancora immerso nel dolore per la fine della sua storia d’amore con Ursula Bennardo, madre della loro adorata figlia, la piccola Bianca. La coppia, che si era conosciuta nel mondo televisivo del Trono Over di Uomini e Donne, sembrava aver trovato la felicità e la stabilità necessarie per formare una famiglia. Tuttavia, qualcosa è andato storto all’inizio del 2024, portando al naufragio della loro storia d’amore.

Dopo settimane di silenzio, Aruta ha finalmente trovato il coraggio di condividere la sua versione dei fatti, accusando Ursula di non aver fatto abbastanza per mantenere unita la loro famiglia. Bennardo, d’altra parte, ha risposto con fermezza, definendo le accuse di Aruta come un tentativo di vittimismo.

Avvicinandosi alla vigilia del 25 aprile, Aruta ha utilizzato le sue Stories Instagram per fornire ulteriori dettagli sulla sua versione degli eventi. Ha smentito categoricamente le voci di presunti tradimenti, ribadendo di essere un uomo dai grandi valori che crede nell’amore eterno e nella famiglia unita. Ha chiarito che la decisione di porre fine alla loro relazione è stata presa da Ursula.

Uomini e Donne, la verità sull’addio tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Ad un fan che gli ha chiesto come affronta il fatto che i fratelli di Bianca non si sentano più con lei, Aruta ha risposto con tristezza, evidenziando la difficoltà della situazione. La Bennardo, probabilmente, avrà interpretato anche questa risposta come un tentativo di vittimismo.

Quando è stato chiesto se ci potesse essere un ritorno di fiamma tra loro, Aruta ha spiegato che ognuno elabora il fallimento della relazione in modo diverso e che non c’è alcuna possibilità di riconciliazione.

Recentemente, Ursula ha lasciato intendere che c’è qualcuno che ha cercato di metterla in cattiva luce, un riferimento inequivocabile ad Aruta. Quest’ultimo ha confermato di essere stato il bersaglio di quella frecciatina, assicurando a Ursula che quel “qualcuno” non è più parte della sua vita.

Infine, quando gli è stato chiesto quali fossero le vere cause della rottura, Aruta ha rivelato che non c’è stato un evento scatenante grave, ma piuttosto una serie di incomprensioni e fraintendimenti che hanno portato alla loro esasperazione reciproca.