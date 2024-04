Uomini e Donne, Brando e Raffaella in crisi? Cosa sta succedendo alla coppia

Brando e Raffaella sono l’ultima coppia nata all’interno di Uomini e Donne. Il tronista ha scelto la corteggiatrice napoletana dopo oltre 6 mesi di trono. Il giovane si è reso protagonista di un percorso lungo ed estenuante che ha esasperato anche i telespettatori di Canale 5. Alcuni hanno paragonato Brando ad Andrea Damante. Il tronista infatti si è reso protagonista di inseguimenti nel backstage mentre le ragazze si sono indispettite a vicenda lasciando lo studio più volte. Fondamentale è stato l’intervento di Maria De Filippi, la quale ha sensibilizzato Beatriz e Raffaella sul percorso di Brando a Uomini e Donne. Un modo per permettere al giovane di fare una scelta tra le sue due corteggiatrici.

Uomini e Donne, Brando e Raffaella lontani a causa della distanza

Al termine di 6 mesi di trono, Brando ha deciso di scegliere Raffaella, che gli aveva mostrato più affidabilità e decisione alla costruzione di un rapporto stabile e duraturo. Tuttavia, l’amore sta combattendo con il più difficile degli impedimenti riguardo i due innamorati ovvero la distanza. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice provengono da due zone d’Italia diverse: lui risiede a Treviso mentre lei a Napoli. Per questo motivo, i due si trovano a vivere una relazione a distanza. A tal proposito, Raffaella ha deciso di cercare casa a Treviso per poter ridurre la distanze e viversi quasi tutti i giorni. Un cambiamento importante visto la giovane età e le origini partenopee. E’ di questi giorni una storia diffusa dall’ex corteggiatrice che ha sottolineato apertamente di provare disagio ad attendere l’arrivo di Brando con le seguenti parole: “Non vedo l’ora di vederti amore”. Il giorno dopo Brando ha condiviso la solita immagine mentre si sta dirigendo in direzione Napoli.