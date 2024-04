Follia Andrea Damante: ha picchiato Simone Susinna, c’entra una donna

Andrea Damante è tornato a far parlare di sé per un fatto spiacevole che sarebbe accaduto nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato dal sito di Dillinger News, l’ex tronista di Uomini e Donne si sarebbe recato in una nota discoteca di Milano dove si sarebbe macchiato di un fatto spiacevole. A quanto sembra, l’uomo avrebbe picchiato Simone Susinna. Il modello ha reagito a sua volta scatenando una vera e propria rissa. Andrea Damante ha poi lasciato il locale. L’ex tronista di Uomini e Donne non avrebbe preso bene che la sua ex fidanzata Elisa Visari si sarebbe avvicinata notevolmente a Simone Susinna.

Andrea Damante ha preso a pugni Simone Susinna a causa di Elisa Visari

L’ex tronista di Uomini e Donne ha preso a pugni Simone Susinna in una discoteca di Milano. Andrea Damante non avrebbe preso bene la relazione tra il modello e Elisa Visari, la sua ex fidanzata con la quale aveva avuto una storia per più di due anni. Di qui, la reazione sopra le righe dell’uomo. Simone Susinna e l’influencer starebbe avendo una frequentazione alla luce del sole incuranti delle critiche e delle polemiche ricevute da qualche utente del web. Anche l’ex protagonista di Uomini e Donne sarebbe stato travolto dal web visto che la sua ex storica Giulia De Lellis e Carlo Beretta hanno deciso di chiudere la loro storia d’amore. Per questo motivo, tanti hanno ipotizzato un ritorno di fiamma dei Damellis. Allo stesso tempo, l’influencer avrebbe iniziato una frequentazione con Giano De Bufalo ovvero il fratello di Diana, ex allievo di Amici.