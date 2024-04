Uomini e Donne anticipazioni registrazione 9 aprile: segnalazione bomba su Mario, Pierpaolo vuole andarsene

Oggi 9 aprile si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico presente in studio. Scendendo nei dettagli, Maria De Filippi ha dato spazio al trono classico ed in particolare a quello di Ida Platano. La redazione ha ricevuto una segnalazione ai danni di Mario Cusitore che sabato scorso sarebbe uscito da un b&b in compagnia di una donna. In studio, il corteggiatore ha provato a difendersi chiamando il barbiere del negozio in cui era stato quel giorno. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web rivelano che il barbiere ha scagionato Mario confermando la sua versione. Peccato che in studio Tina Cipollari l ‘abbia attacco definendolo un bugiardo.

Uomini e Donne anticipazioni: Pierpaolo annuncia a Ida Platano di voler lasciare la trasmissione

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti l’ultima registrazione rivelano che Tina si è scagliata come una furia contro Mario accusandolo di non star dicendo la verità sulla segnalazione ricevuta e di star prendendo in giro Ida Platano. Ma ecco, che la tronista ha dimostrato di credere alla versione raccontata dal suo corteggiatore. Intanto, Maria De Filippi ha invitato la donna a scegliere con chi ballare. Ida a questo punto ha deciso di ballare con Pierpaolo. Proprio quest’ultimo ha espresso l’intenzione di lasciare la trasmissione e di tornare soltanto se lei lo andrà a riprendere. Ida a questo punto ha lasciato lo studio. Mario ha cercato un confronto dietro al backstage con la tronista che non ha voluto. In questo modo, è finita la registrazione di U&D.