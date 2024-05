Ida Platano, messaggio fiume sui social dopo l’addio a Uomini e Donne: “Questo viaggio è terminato”

Il trono di Ida Platano si è concluso senza nessuna scelta. Dopo la cacciata di Mario Cusitore, anche Pierpaolo Siano ha deciso di abbandonare Uomini e Donne accusando la donna di averlo considerato come una ruota di scorta. Ora, l’ex tronista bresciana ha pubblicato un lungo post su Instagram dove ha parlato del suo percorso all’interno di Uomini e Donne. Un viaggio alla ricerca dell’amore che non si è concluso nei migliori dei modi per la parrucchiera nonostante i buoni propositi iniziali. Nel messaggio, Ida Platano ha scritto le seguenti parole: “Ringrazio tutti quelli che sono scesi per me. Le cose stavano iniziando a cambiare per me. Iniziavo a sentirmi più libera e felice nel farmi conoscere sempre di più.”

Ida Platano e il messaggio dopo l’addio a Uomini e Donne

Il percorso di Ida Platano si è concluso senza trovare l’amore a Uomini e Donne. Per l’occasione, l’ex tronista ha scritto un lungo messaggio sui social per ringraziare tutti. In un altro passaggio si leggono le seguenti parole: “Mi porterò dentro tutti i momenti belli ma anche quelli difficili. Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come mi era immaginato. Ringrazio Maria De Filippi e grazie a tutta la redazione di U&D. Vi mando un abbraccio pieno d’amore la vostra Ida”. Insomma, l’ex tronista non rinnega niente del suo percorso ringraziando addirittura chi non l’ha mai capita.