Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano vicina alla scelta grazie a una sorpresa?

Accadranno numerosi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne che saranno in onda nei prossimi giorni sui teleschermi di Canale 5. In particolare, ci sarà una grande novità per quanto riguarda il trono di Ida Platano. La tronista di Brescia sarà la protagonista di colpi di scena inaspettati. La donna apparirà intenzionata ad abbandonare il programma dopo aver accusato i suoi corteggiatori di non fare niente per corteggiarla. Alla fine, Maria De Filippi la convincerà a rimanere, tanto da continuare a vedersi con Pierpaolo e Mario. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che una sorpresa potrebbe indurre Ida Platano alla scelta prima della fine del programma previsto per maggio sui teleschermi di Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni: Pierpaolo fa una sorpresa a Ida Platano

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano vivrà dei momenti complicati sul trono a causa dello scarso interesse mostrato da Pierpaolo e Mario nei suoi confronti. Per questo motivo, la tronista avrà intenzione di andarsene senza fare la scelta. Ma la situazione cambierà grazie ad una sorpresa fatta da uno dei suoi corteggiatori. Pierpaolo si recherà a Brescia per incontrare la donna che inizialmente rifiuterà di vederlo. Pierpaolo però non si darà per vinto tanto da riprovarci il mattino dopo. Infatti, l’uomo si presenterà nel negozio di Ida portandole la colazione. La donna a questo punto si arrenderà alla manifestazione d’affetto del corteggiatore tanto da passare una giornata di pura sintonia. Che sia la scelta finale di Ida? Non ci resta che attendere per saperlo.