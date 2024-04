Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi fa una rivelazione drammatica su Ida Platano

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne previste nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Scendendo nei particolari, tutta l’attenzione sarà catalizzata su Mario Cusitore e il trono appena iniziato di Daniele. Ida Platano infatti accuserà il corteggiatore di Napoli di non averla più cercata durante la settimana facendo perdere le sue tracce. Per questo motivo, la tronista ha dichiarato di sentirsi trascurata e di non gradire il comportamento di Mario. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che le accuse di Ida saranno respinte vivacemente del corteggiatore di Napoli che cercherà di riavvicinarsi a lei chiedendole di ballare. Ma ecco, che la tronista rifiuterà la proposta del corteggiatore. Di conseguenza, l’uomo non esiterà a mandare a quel paese Ida, tanto da far intervenire Maria De Filippi.

Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi rivela che Ida Platano ha sofferto tanto per amore

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate rivelano che Maria De Filippi farà intendere a Mario che Ida ha sofferto moltissimo per amore e per questo magari non si fida totalmente delle persone nonostante abbia voglia di costruire qualcosa di serio con uno di loro. La conduttrice poi chiamerà Daniele al centro dello studio per sapere gli ultimi sviluppi sulla sua conoscenza con le sue corteggiatrici rimaste alla sua corte. Il tronista risulterà solo interessato a Gaia e Marika che porterà anche in esterna. Facilmente le due donne accompagneranno Daniele al termine del suo trono che si concluderà a maggio. Infine, il tronista tornerà a parlare di Beatriz precisando che qualora cambiasse idea lui questa volta rifiuterebbe la sua corte.