Uomini e Donne anticipazioni: folle gesto di Mario per Ida, Cristiano e Asmaa vanno via

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Maria De Filippi darà spazio al trono classico dove Daniele Paudice farà finalmente la scelta dopo poche settimane di trono. Il percorso del tronista napoletano arriverà al termine, tanto che apparirà pronto a fare la sua scelta. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni segnalano che il 33ene napoletano sceglierà di conoscere al di fuori degli studi di Cinecittà Gaia Gigli, una giovane mamma con il quale Daniela ha fin da subito instaurato un rapporto profondo. In merito a questo, il tronista aveva sempre dichiarato che la sua ritrosia nei confronti della donna era una forma di rispetto verso il bambino che l’aspettava a casa.

Uomini e Donne anticipazioni: Mario si presenta sotto casa di Ida

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano e Mario Cusitore torneranno in studio dopo l’addio al trono. Il napoletano ammetterà di essere lì per dimostrare all’ex tronista che tiene a lei. Per questo motivo, l’uomo si recherà sotto casa sua con l’intenzione di parlarle. Ma Ida si rifiuterà di scendere per avere un ultimo chiarimento. Infatti, la donna pretenderà di farlo davanti a Maria De Filippi ed i fan del programma. Con questo confronto, i due si diranno addio. Cristiano e Asmaa, invece, decideranno di uscire dal programma mano nella mano. In questo modo, si concluderà questa stagione del dating show condotto da Maria De Filippi sui teleschermi di Canale 5.