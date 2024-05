Nasce LuminarDonia, l’idea originale di un giovane sipontino per abbellire casa in perfetto stile pugliese. Le luminarie Made in Manfredonia nascono dall’idea di Angelo Conoscitore, più noto con “Spilletto” che ha deciso di creare a mano delle mini luminarie, stile “Festa Patronale” per utilizzarli come oggetti di arredo. Per acquistarli potete visitare la sua pagina facebook e scegliere il modello preferito.