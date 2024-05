Mida e Holden, prime parole dopo l’eliminazione da Amici 23

Amici 23 ha visto la vittoria di Sarah Toscano sebbene tanti altri premi sono stati assegnati durante la finale. Uno di questi è il premio Marlù che ha deciso di dare un riconoscimento a tutti i finalisti. Il primo ad essere eliminato dalla finalista è stato Mida, che nella semifinale era stato salvato all’ultimo. Il cantante alla domanda su cosa farà con i sette mila euro vinti ha risposto: “Sono felice di questo premio e non lo do per scontato. Penso che li investirò in un microfono molto professionale che voglio da tempo. Così potrò registrare con un oggetto di qualità.” Stesso desiderio lo ha espresso anche Holden, che ha ringraziato Marlù per questo premio. Il giovane ha dichiarato: “Sono contento di com’è andata.” Il cantante ha rivelato che investirà i soldi in un microfono.

Holden e Mida hanno rilasciato alcune dichiarazioni dopo la loro eliminazione da Amici 23. Entrambi hanno espresso il desiderio di acquistare un microfono professionale per registrare le canzoni. Holden ha ringraziato lo sponsor e il talent per questa esperienza bellissima che ricorderà per sempre. Ma dopo le parole del cantante e di Mida è giunto il pensiero anche di Petit. Il giovane ha rivelato di voler investire i soldi per continuare a studiare canto. L’italofrancese ha dichiarato le seguenti parole: “Userò questi soldi per migliorare la mia formazione che ho avuto qui dentro”. Anche Dustin ha voluto ringraziare lo sponsor Marlù, informando di voler usare i soldi per continuare il suo sogno come Marisol.