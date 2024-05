Primo incontro dei giovani con il Vescovo Ferretti

VEGLIA DI PENTECOSTE E PRIMO INCONTRO DEI GIOVANI CON IL VESCOVO

Parrocchia Spirito Santo in Foggia, 18 maggio 2024

Intervento dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino S.E Mons. Giorgio Ferretti

At 2, 1-11



Guerra, violenza, in tante parti del mondo. Incertezza per il futuro, angoscia per il

domani. Viviamo tutti con fatica questo tempo. Non solo gli adulti, ma anche chi è giovane vive

i suoi problemi.



Perché allora siamo qui? Cos’è la Pentecoste? La Pentecoste è un soffio di speranza. La

Pentecoste è un soffio di aria buona, pulita e generosa.



A Gerusalemme ci fu un rombo di vento che si abbatté forte sui discepoli che erano

insieme. Anche su di noi che oggi siamo riuniti: un vento si abbatte forte. Su tutti insieme. Un

vento buono, di amore che contrasta la rassegnazione, la paura, le nostre chiusure.



Lo Spirito Santo è un dono anche di oggi. Lo Spirito, come una fiamma, arde su ognuno

di noi. Lo possiamo vedere con gli occhi dell’anima.



Sì, lo Spirito è su ognuno: sui peccatori e sui giusti; su quelli che si sentono cattivi e su

quelli che non si sentono così; sui pigri e sui più generosi.



Perché nessuno è dimenticato da Dio. Nessuno è dimenticato dal suo Spirito. Lo Spirito

può riempire il cuore di ognuno, se solo noi lo vogliamo.



Ma allora non chiudiamoci! Fuggiamo il vittimismo, brutta malattia, che ci fa pensare

che tutto va male, che nulla si può cambiare. E allora che fare? Emigrare, fuggire, cambiare

aria. “Fuggi da Foggia…” Ma il vittimismo è un peccato! Chi cambierà le cose che non vanno?

Chi cambierà questa terra?



Lasciamo oggi spazio allo Spirito nel nostro cuore. Anche se non sentiamo dentro di noi

una fede chiara, oppure pensiamo di non credere per niente, rendiamo per un po’ questa sera il

cuore sgombro delle nostre preoccupazioni, dei nostri sentimenti e risentimenti che ci chiudono.

Soprattutto che il nostro cuore non sia chiuso per paura, come era chiusa la casa dei discepoli

nel giorno della Pentecoste. Ma lo Spirito spalanca anche le porte chiuse.



Sono passati cinquanta giorni dalla Pasqua. Si potrebbe dimenticare, gli uomini

dimenticano, è la loro condanna. I giorni passano e si dimentica. Si dimenticano i pensieri

migliori. Gli uomini ripetono i loro errori, il loro peccato, perché dimenticano la tristezza e la

vergogna per il male fatto. Ma la Pasqua non passa. La Pasqua è il cuore della nostra vita.



La Pentecoste è allora come un sigillo, imprime in noi la memoria del Vangelo della

morte e della resurrezione di Gesù.



Leggiamo negli Atti dopo la Pentecoste il primo discorso di Pietro, dopo l’effusione

dello Spirito, ricorda la morte e la resurrezione di Gesù. Il primo apostolo dice alla gente che si

era radunata:

Gesù “fu consegnato a voi, voi lo avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l’avete

ucciso. Ma Dio lo ha resuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era

possibile che questa lo tenesse in suo potere.” (At 2, 23-24)



Vedete come il primo discorso di Pietro è segnato in profondità dalla memoria della

Pasqua impressa dalla Pentecoste. Egli dice: “Questo Gesù Dio l’ha resuscitato e noi tutti ne

siamo testimoni” (At 2, 32). È il discorso di Pentecoste: la Pasqua non passa!



Lo Spirito ci ricorda per sempre il Vangelo della Resurrezione. E come a dirci: Non sei

destinato a sprecare la tua vita! non sei destinato a sprecare la tua vita dietro a quello che non

vale niente! non sei destinato a vivere per piccoli sentimenti, non sei destinato alla tristezza, non

sei destinato a morire!



Lo Spirito ricorda alla Chiesa che Cristo è risorto.



Ricorda a ciascuno di noi: non sprecarti a cercare la vita tra le cose morte! è risorto! ti

attende in Galilea! E la Galilea dove ci aspetta è qui, è la nostra città. La Galilea è Foggia:

cambiamola con le nostre mani! Facciamola bella accogliente verso gli immigrati, solidale

verso i bisognosi. Sogniamola insieme e insieme rimbocchiamoci le maniche: Giovani e adulti.

Con i nostri sacerdoti, mettiamoci tutti al lavoro.



Non possiamo dimenticare la resurrezione di Gesù! Anche nelle ore più tristi e buie,

anche quando si sta di fronte alla malattia e alla morte. Anche quando siamo noi i toccati dal

male: non si può dimenticare la resurrezione!



La resurrezione di Gesù è l’inizio della resurrezione di tutti: è l’inizio di un mondo che si

rinnova e che risorge dalla sua tomba.



La Pentecoste imprime in noi la memoria della resurrezione di Gesù. Per questo

guardiamo con speranza il nostro tempo, e viviamo sereni. Per questo, negli Atti degli Apostoli,

vediamo gli apostoli comunicativi come non mai, tanto che tutti quelli che li ascoltavano erano

stupefatti e fuori di sé per lo stupore. Dicevano: “Ma chi sono questi” “Sono ubriachi?” “Perché

sono così entusiasti?” “Cos’anno bevuto?”



Lo stupore si accompagna sempre ai miracoli nei Vangeli. Qui, per la Pentecoste, c’è un

miracolo: quello di un piccolo gruppo di discepoli che comincia ad amare, ad essere

comunicativo senza paura. È un grande miracolo. Un miracolo dello Spirito Santo. Ma quel

gruppo non è solo quello di Gerusalemme quasi duemila anni fa.



La Pentecoste è anche oggi. È anche qui per ognuno di noi. Per quelli che credono di non

saper parlare. Per quelli che credono di aver visto troppe cose brutte per fidarsi ancora. Per

quelli che credono di essere troppo vecchi o troppo giovani per cambiare. O per quelli che si

credono già buoni e non hanno bisogno di cambiare… perché a volte siamo anche così… Ma lo

Spirito rende possibile il miracolo di Pentecoste: non solo a Gerusalemme ma in tutte le località

del mondo.



E a Gerusalemme vedendo questo miracolo dello Spirito, tutti erano stupiti e perplessi,

chiedendosi: Che significa questo? (Ac 2, 12).



Questa è la Pentecoste, tanto che gli apostoli uscirono dal luogo dove si trovavano.

Cominciarono a comunicare con amore agli altri, alla gente che era a Gerusalemme, quello che

avevano dentro. L’amore si fa capire al di là delle lingue. L’amore si fa capire anche al di là

delle inimicizie. Ma quando l’amore si fa capire al di là degli odi, cessano le inimicizie. Quando

l’amore si fa capire al di là della disperazione, cessa la disperazione.



Lo Spirito Santo rianima, con un amore comunicativo i discepoli di Gesù. C’è bisogno di

quell’amore che lega. C’è bisogno di quell’amore che guarisce la solitudine. C’è bisogno di

amore verso quelli che ti sono vicini, verso quelli della tua famiglia, verso i tuoi amici. Ma c’è

anche bisogno di amore per quelli che sono lontani, che non hanno niente a che fare con te. E se

mancano uomini d’amore, se mancano donne d’amore, non è mai troppo tardi per iniziare ad

amare: comincia tu! Cominciamo insieme! Dalla Pentecoste, da qui, può partire con più forza

una via di amore per la nostra città.



Ognuno di noi, sorelle e fratelli, illuminato dallo Spirito, come con una fiamma, potrà

essere luce di simpatia nel mondo, nel buio, nel dolore, nella rassegnazione. Saremo testimone

d’amore!



Fratelli, sorelle, siamo uomini e donne che amano, con simpatia, con tenerezza, con fede.

Alziamo lo sguardo, fidiamoci di Gesù che vuole il nostro bene, ascoltiamolo e ci indicherà la

via.