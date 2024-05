Vitulano Drugstore inaugura il 100° punto vendita, grande festa per il gruppo di Manfredonia

Grande Inaugurazione del 100° Punto Vendita a Taranto, l’annuncio della Vitulano Drugstore che negli ultimi anni sta crescendo in maniera importante, grazie alla grinta ed alla tenacia della famiglia Vitulano.

“Siamo lieti di annunciare l’apertura del nostro 100° punto vendita, situato in Via Liguria 91 a Taranto il 29 Maggio 2024.” pubblicano sui social. “Questo traguardo significativo rappresenta non solo un’importante espansione per la nostra azienda, ma anche un impegno continuo nel fornire ai nostri clienti prodotti di alta qualità e un servizio eccellente.”

Vitulano Drugstore, una Storia di Successo

Fondata nel 1965 , la Vitulano Drugstore ha visto una crescita costante grazie alla dedizione e alla passione per il lavoro da parte della famiglia Vitulano. Ogni nuovo punto vendita aperto è stato un passo avanti verso un preciso obiettivo, quello di rendere i prodotti facilmente accessibili ad un pubblico sempre più vasto.

Per celebrare questa apertura nr. 100, il nuovo negozio di Taranto offrirà promozioni speciali e sconti esclusivi su una vasta gamma di prodotti per tutta la giornata del 29 maggio. Il nuovo punto vendita in Via Liguria 91 è stato progettato per offrire un’esperienza di shopping moderna e confortevole. Con un ampio assortimento di prodotti, un layout intuitivo e un personale qualificato, siamo certi che diventerà una destinazione preferita per i cittadini di Taranto.

La Vitulano Drugstore invita tutta la comunità di Taranto a unirsi all’inaugurazione. Sarà un’occasione per conoscere meglio i prodotti, approfittare delle offerte speciali e festeggiare insieme questo importante traguardo.