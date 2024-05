Sarah Toscano: prime dichiarazioni dopo la vittoria ad Amici 23

Ieri sabato 18 maggio si è svolta un’emozionante finale di Amici 23 dove a trionfare nel talent show di Maria De Filippi è stata l’underdog per eccellenza. Sarah Toscano ha vinto il programma. La concorrente su cui all’inizio della stagione nessuno puntava. Soddisfazione personale anche per Lorella Cuccarini che per la seconda volta si è aggiudicata il circuito canto. Prima con Angelina Mango, arrivata seconda nella scorsa edizione ed adesso con Sarah Toscano che ha vinto lo scontro con Marisol, vero fenomeno della danza. Sarah Toscano non era stata data tra le favorite ma durante la finale di Amici 23 ha dimostrato di avere la giusta incoscienza per lasciare fluire le emozioni.

Sarah Toscano, alcune dichiarazioni dopo la vittoria ad Amici 23

Dopo la vittoria ad Amici 23, Sarah Toscano ha rilasciato alcune dichiarazioni. La giovane ha affermato di stare ancora realizzando cosa sia successo. Infatti, ha dichiarato le seguenti parole: “Essere entrata qua senza sapere fare niente, adesso sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. E’ una cosa incredibile. Dedico questo premio alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuta da quanto cantavo in cameretta”. Sarah inoltre è apparsa incredula e emozionata per l’avventura fatta nella scuola. La giovane ha concluso affermando di essere partita da niente e di aver costruito il suo percorso, tanto da dichiarato: “Lo possono fare tutti. Io ce l’ho messa tutta.”