La Promessa da oggi 20 maggio, clamorose novità

La Promessa da oggi 20 maggio subirà una variazione importante. Le puntate dell’amata soap spagnola diverranno più lunghe e Canale 5, cambierà l’ orario di trasmissione.

La Promessa, Cambio programmazione Mediaset da lunedì 20 maggio

Nuovo cambio di orario ed episodi più lunghi per la Promessa ecco il motivo. Da lunedì 20 maggio 2024 a La Promessa sarà destinato più tempo nel daytime di Canale 5. Gli episodi della soap iberica verranno allungati, come mai?

Presto detto, lo spazio televisivo che seguiva il daytime di Amici 23 non sarà più predisposto e rimarrà a disposizione di altre trasmissioni. Maria De Filippi e il suo talent show è terminato sabato 18 maggio 2024.

La Promessa inizierà dalle 16.22, e potremo assistere a ciò che accadrà a Jana e Manuel fino alle ore 17.00 circa. A seguire l’episodio quotidiano de La Promessa ci sarà Myrta Merlino, che condurrà un nuovo appuntamento di Pomeriggio Cinque.

La Promessa e Le anticipazioni

Le puntate della soap iberica saranno, quindi, più lunghe e La Promessa avrà modo così di mostrare in modo più specifico e particolareggiato la trama. Scopriremo così che accadrà a Jana, Manuel e agli altri protagonisti della soap.

Durante questi giorni infatti, il racconto si infittirà e crescerà la curiosità di conoscere come ogni vicenda andrà a finire. In particolare, Martina riceverà inaspettatamente una proposta di nozze da Antonio Carvajal. Si tratta del giovane ragazzo che tempo prima aveva baciato alla famosa festa di Madrid.

I genitori di Martina saranno entusiasti del matrimonio

Martina, con il matrimonio, risolverebbe i problemi finanziari dei genitori, intanto Cruz cercherà, in ogni modo di sabotare questa unione. Martina ama Curro, un matrimonio per interesse non l’attirerà affatto.

Jana intanto dovrà fronteggiare la presenza del dottor Abel alla tenuta, che in ogni occasione sminuirà il lavoro della ragazza. Manuel sarà preoccupato per la gravidanza di Jimena e farà stabilire il medico suo amico a La Promessa. La moglie del giovane, però continuerà ad ingannare tutti, lo scopriremo presto.