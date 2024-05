Meteo Italia, la previsione dell’ultima decade di maggio

Maltempo al nord, tregua al sud: questa, in sintesi, la previsioni meteo per i prossimi due giorni in Italia.

E poi?

Secondo MeteoLive, nel prosieguo della settimana avanzeranno correnti più fresche da ovest che invaderanno tutta la nostra penisola e faranno scendere ovunque le temperature riportandole attorno alle medie tipiche del periodo, se non addirittura un paio di gradi sotto queste medie.

Il maltempo potrebbe colpire il Sud dell’Italia proprio nel prossimo weekend, ma è ancora tutto da vedere sia nell’intensità, sia nelle zone colpite.

Ma non è finita: nella prossima settimana altro maltempo, ed anche questa volta l’obiettivo sarà il Nord Italia.